Campanha ‘Desafio de Natal’ Termina Com R$ 115,6 Mil Arrecadados

A Campanha “Desafio de Natal” terminou com R$ 115.624,37 arrecadados. O valor é resultado da venda de kits de cartões de Natal e de doações via depósito financeiro na conta da Arcos para essa finalidade. A quantia foi repassada para 25 entidades de Catanduva e região, que aderiram a iniciativa. O valor foi repassado de forma igual. Cada uma ficou com R$ 4.624,80.

O trabalho mobilizou voluntários em uma corrente do bem que alavancou as arrecadações, entre novembro e dezembro deste ano. O balanço da iniciativa foi divulgado em evento público no final de semana, realizado no auditório do Sincomércio.

Essa foi a primeira experiência das entidades, lideradas pela Associação e Rede de Cooperação Social (Arcos) nesse tipo de ação. Diante dos resultados, a diretoria da Arcos manifestou gratidão a todos que contribuíram para o sucesso da campanha. “Agradecemos a todos que abraçaram essa causa. Esse apoio vai ajudar muitas pessoas, os nossos irmãos que mais precisam de ajuda que precisam”, destacou Nilton Vieira da Cruz.

Ainda no final de semana, a Arcos realizou sua última reunião do ano com representantes das entidades. O encontro ganhou tom de confraternização e serviu para troca de experiências motivacionais. Os participantes tiveram a oportunidade de explanar sobre os trabalhos realizados ao longo do ano, com as melhores perspectivas para 2019.

Como surgiu?

A iniciativa começou da seguinte forma – cartões de Na­­­tal, que foram adquiridos pelo grupo, foram vendidos a R$ 10 para a comunidade, inclusive de outras localidades. Nas empresas, também foram vendidos. Além dis­­so, os representantes contam com doação financeira, quem não quisesse comprar o cartão, poderia destinar a quantia que quiser para a campanha.

