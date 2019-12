Campanha “Desafio de Natal” 2019 da Arcos Arrecada R$ 275 Mil

A Associação e Rede de Cooperação Social – ARCOS realizou a segunda edição da Campanha Desafio de Natal, que consistiu em arrecadar doações através de empresas, eventos e venda de cartões de Natal.

O valor total arrecadado neste ano de 2019 foi de R$275.109,33, superando todas as expectativas. De acordo com o vice-presidente da Arcos, Nilton Vieira, o resultado veio do esforço conjunto de todos os envolvidos, desde as empresas que realizaram as doações, quanto das pessoas, associações e instituições que realizaram eventos com arrecadação destinada à campanha, como também às entidades filiadas, que venderam os cartões de Natal. “Estamos muito felizes com o resultado. No ano passado, chegamos ao valor de R$125 mil, aproximadamente, e neste ano, para nossa surpresa, tivemos mais pessoas engajadas em ajudar nessa ação e conseguimos mais que dobrar o valor. As instituições que recebem esse dinheiro precisam dessa ajuda no final de ano, muitas vezes para fechar as contas, pagar 13°, fazer obras, entre outras necessidades. O dinheiro vem em bom momento”, destacou.

Foram 30 entidades contempladas, entre elas Casa da Criança Sinharinha Netto, Panela Solidária, Associação das Senhoras Espíritas, Associação Cultural Filhos da Lua, Casa de Apoio à Criança, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva, Associação Lar da Criança Lola Zancaner, Associação São Paulo Apostolo na Providência de Deus, Renolar, Avoiam – Associação dos Voluntários Irmã Ana Maria, Associação Corujas do Bem, Comunidade Terapêutica Lírio dos Vales, Programa Beneficente Criança Cidadão do Futuro, Cáritas Diocesana de Catanduva, Lar Espírita Mensageiros do Amor, Associação Recomeçar de Catanduva, Visão Futuro Tabapuã, Instituto dos Deficientes Visuais de Catanduva – Idvc, Associação Beneficente Amigo Germano, Associação Voluntária de Combate ao Câncer, Associação Espirita Amor e Caridade, Clube Soroptimista de Catanduva, Iclarfe – Instituto “Caminho De Luz” de Arte, Filosofia e Educação Espirita, Grupo de Amor-Exigente de Catanduva, Legião Mirim de Catanduva, Centro Espirita União de Ibirá, Fundação Padre Albino – Recanto Monsenhor Albino, Associação Sempre Viva Mulheres Mastectomizadas Catanduva, Associação Solidária Delta e Vau do Jaboque. Cada instituição recebeu o valor de R$9.000,00.

A ARCOS vem desenvolvendo um trabalho junto às entidades filiadas que já está provocando muitas mudanças na sociedade e produzindo resultados positivos. “A Campanha de Natal é um exemplo disso. Começamos tímidos, mas com grandes expectativas, e conseguimos alcançar esse resultado extraordinário. Aproveito para agradecer a todos que participaram, doaram, divulgaram ou ajudaram de alguma forma. Esse é o espírito, realizar um trabalho com união em prol do próximo”, completou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local