Campanha de Vacinação Contra Sarampo e Poliomielite é Prorrogada Até Dia 30

A Secretaria de Saúde de Catanduva prorrogou, mais uma vez, as campanhas de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. A mobilização seguirá até o dia 30 de Novembro. Ao todo, 23 unidades de saúde nos bairros estão abastecidas e buscam ofertar as doses das vacinas. Os postos ficam abertos de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas.

A imunização contra a pólio é destinada a crianças de 1 ano a menores de 5 anos, mesmo aquelas que tenham o esquema vacinal em dia. Na cidade, a expectativa para essa nova etapa é ampliar a cobertura vacinal que está em 58%, bem abaixo do esperado, que é de, pelo menos, 95%. De acordo com prévia da Secretaria Municipal de Saúde, 2.931 doses da vacina foram aplicadas até a semana passada. Ao mesmo tempo, a campanha de vacinação contra o sarampo também segue prorrogada junto ao desafio de interrupção de circulação do vírus no país. O público-alvo são adultos com faixa etária de 30 a 49 anos. Em Catanduva, foram aplicadas 3.695 doses. A maior parte das pessoas imunizadas, 2.607, tem entre 30 e 39 anos.

A Multivacinação para colocar a caderneta de vacinação em ordem também foi prorrogada pela Secretaria Municipal de Saúde. A ação visa regularizar a situação vacinal de crianças e adolescentes até 15 anos. A dose faltante é aplicada na hora.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local