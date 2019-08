Campanha De Vacinação Contra Raiva Em Cães E Gatos Continua Por Chácaras

Está sendo continuada, na Cidade Feitiço, a Campanha de Vacinação Contra a Raiva em cães e gatos. Em mais um final de semana de trabalho em campo, as equipes que fazem parte da UVZ – Unidade de Vigilância em Zoonoses continuam o atendimento nas próprias residências e vão percorrer, nessa etapa, as chácaras localizadas nos bairros Jardim Oriental, Km 7 e Jardim dos Coqueiros.

A ação começou ontem, sábado, dia 3 de agosto, e se estende até hoje, dia 4. De forma consequente, serão vacinados, nas próximas fases da campanha, os animais de estimação que vivem nas propriedades rurais e, em seguida, pontos móveis atenderão a demanda nos bairros catanduvenses.

“Cães e gatos com mais de três meses de vida devem ser vacinados anualmente. Este ano, a estimativa é proteger 17.379 cães e 3.509 gatos. O morador que preferir também tem a opção de levar seu animal para ser vacinado na Unidade de Vigilância em Zoonoses. Quem possuir mais de seis animais, bichos bravios ou com dificuldade para serem levados aos pontos de vacinação, pode agendar a imunização pelo telefone (17) 3524-2445”, informa nota oficial da Prefeitura de Catanduva enviada à equipe do O Regional. O esquema de agendamento aos interessados segue até o dia 16 de agosto.

Campanha

A Campanha é idealizada pela Secretaria Municipal de Saúde e teve, na semana passada (28), um posto de vacinação fixo no Recinto de Exposições, na programação do evento Cãopanheiro, de uma emissora de televisão.

Da Reportagem Local