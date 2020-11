Campanha de Vacinação Contra Poliomielite é Prorrogada Até o Dia 13

A campanha de vacinação contra poliomielite – que terminaria na quinta-feira, 29 – foi prorrogada em Catanduva e todo o Estado até o dia 13 de Novembro. Por isso, pais e responsáveis que ainda não levaram as crianças para tomar a gotinha da Vacina Oral Poliomielite (VOP) têm nova oportunidade para comparecer a uma sala de vacina.

Tanto em Catanduva, quanto no Estado de São Paulo, a meta de cobertura vacinal de 95%, preconizada como ideal pelo Ministério da Saúde, não foi atingida. No município, a cobertura vacinal está em 50%, enquanto no Estado está em 40,58%. De acordo com a Secretaria de Saúde foram 2.487 doses aplicadas na cidade ao longo da campanha de imunização que começou no dia 5 de Outubro.

A campanha é destinada a imunizar crianças de 1 ano a menores de 5 anos, de forma indiscriminada. Ao mesmo tempo, foi realizada a Campanha de Multivacinação, com apelo para os pais ou responsáveis colocarem a situação vacinal de crianças e adolescentes em dia. Nesse contexto, 560 doses de vacinas foram aplicadas para o público na faixa etária de 5 a 14 anos.

As vacinas são gratuitas e, mesmo com o encerramento da campanha, as doses continuam disponíveis nas 23 unidades de saúde nos bairros. No total, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferece 18 vacinas para crianças e adolescentes.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local