Campanha de Vacinação Contra o Sarampo Encerra no Dia 31 Deste Mês

A Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo encerra no dia 31 de Agosto. A etapa visa imunizar contra a doença prioritariamente desde crianças a jovens, dos 5 aos 19 anos de idade. Além do sarampo, a vacina tríplice-viral protege contra caxumba e rubéola.

Na cidade, todas as unidades de saúde com sala de vacina estão com estoque abastecido de doses. Serão 23 postos para vacinação: UBS Central, USF Imperial, USF Flamingo, USF Euclides, USF Santa Rosa, USF Lunardelli, USF Nosso Teto, USF Santo Antônio, USF Gaviolli, USF Pedro Nechar, USF Alpino, USF Bom Pastor, USF Pachá, USF Del Rey, USF Nova Catanduva, USF Solo Sagrado, UBS Vila Soto, UBS Vertoni, USF Theodoro, USF Monte Líbano, UBS Glória, USF Gabriel Hernandez e USF Sales. A orientação é que os pais e responsáveis procurem as unidades de saúde mais próxima de suas casas. Além disso, é fundamental apresentar a carteira nacional de vacinação para que um profissional verifique a necessidade de aplicação das doses. O atendimento é das 7 às 17 horas, com horário estendido em algumas unidades.

De acordo com o calendário nacional de vacinação, a tríplice viral deve ser aplicada aos 12 meses e aos 15 meses para reforço da imunização com a tetraviral, que protege também contra varicela. Enquanto que, bebês com seis meses de vida, devem receber a chamada dose zero, que não contabiliza no calendário.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, Catanduva fechou 2019 com cinco casos confirmados de sarampo. No período, não houve mortes provocadas pela doença na cidade.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local