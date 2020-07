Campanha de Vacinação Contra Gripe é Prorrogada Até 31 de Agosto em Catanduva

A Campanha de Vacinação contra a Influenza foi prorrogada até 31 de Agosto, em Catanduva. A etapa segue orientação do Governo do Estado para dar nova oportunidade principalmente aos que fazem parte dos grupos de risco para o vírus da gripe, cuja procura pelas doses foi considerada baixa ao longo da campanha.

A Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva quer aumentar a imunização dos adultos que ficou em 39%, gestantes e professores, cuja proteção chegou a 51%, do grupo das crianças de 6 meses a 5 anos de idade, em que 64% foram vacinadas. As mulheres no pós-parto somam 70% de imunização. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 90% de cobertura vacinal. A imunização é liberada à população em geral. Catanduva superou a meta que foi impulsionada pela procura maior entre trabalhadores da saúde (128%) e idosos (103%). Ao longo da campanha, 45.367 doses foram aplicadas na cidade. A maior parte das unidades de saúde de Catanduva está com doses em estoque para atender a demanda. A orientação é que o munícipe entre em contato, por telefone, com o posto mais próximo de sua casa, para saber sobre a disponibilidade.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

