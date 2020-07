Campanha de Vacinação Contra Gripe é Aberta a Toda População

A campanha de vacinação contra gripe no estado de São Paulo passa a ser aberta à população.

Em Catanduva, os interessados em receber a dose devem procurar a unidade de saúde mais próxima, portando a carteira de vacinação.

A Campanha foi prorrogada em todo o estado até o dia 24 de Julho, devido à baixa cobertura vacinal em alguns grupos prioritários. Em Catanduva, até o momento quatro grupos que possuem meta de 90% de vacinação estão com cobertura inferior ao índice: mulheres no pós-parto (54%), crianças de 6 meses a menores de 6 anos (46%), professores e funcionários de escolas (44%), gestantes (38%) e adultos com idades de 55 a 59 anos (27%).

Nos idosos, a cobertura segue em alta: 101% foram imunizados. Entre os profissionais de saúde de Catanduva, a adesão também permanece alta: 125%. Já a média geral de imunização do município está em 77%.

As doses são aplicadas em todas as unidades de saúde da cidade. O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

