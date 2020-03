Campanha de Vacinação Contra Gripe Começa na Próxima Semana

O Ministério da Saúde divulgou que a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe de 2020 será iniciada a partir da próxima segunda-feira, dia 23 de Março, para idosos e trabalhadores da área de saúde — eles foram priorizados por causa do novo coronavírus, também chamado de Sars-Cov-2. Com o passar dos dias, outros grupos do público-alvo terão direito às doses.

Os indivíduos com mais de 60 anos foram para o primeiro lugar da fila, porque estudos mostram que estariam mais suscetíveis às complicações do novo coronavírus. Isso não significa que a vacina evita o ataque do Sars-Cov-2. Na verdade, ao proteger os idosos do vírus influenza (causador da gripe), essa injeção impede uma sobrecarga do sistema respiratório que agravaria um eventual ataque do novo coronavírus. A vacinação também ajuda a diferenciar entre gripe e a Covid-19, a doença desencadeada pelo Sars-Cov-2.

Os trabalhadores de saúde também serão imunizados desde o dia 23 de Março pelo maior risco de entrarem em contato com ambos os vírus e por poderem transmiti-los a pessoas que já estão fragilizadas em ambientes hospitalares. A partir do dia 16 de Abril o público-alvo serão os professores, profissionais das forças de segurança e salvamento e pacientes com doenças crônicas. No dia 9 de Maio será a vez das crianças de 6 meses a menores de 6 anos incompleto, além de pessoas entre 55 e 60 anos incompletos, gestantes, puérperas e indígenas começam a receber a vacina. O dia “D” será realizado também no dia 9 de Maio os postos de saúde e vários outros pontos oferecerão o imunizante para todo o público-alvo, no Brasil inteiro.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local