Campanha de Vacinação Contra Gripe Alcança 43% do Público-Alvo em Catanduva

A Secretaria Municipal de Saúde emitiu balanço parcial da Campanha de Vacinação contra a Gripe na última quinta-feira, dia 26.

De acordo com a prévia, 8.741 doses foram aplicadas nas unidades de saúde de Catanduva, desde a segunda-feira, 23.

A quantidade representa cobertura vacinal de 43% do público-alvo. A maior parte dos vacinados foram os idosos, totalizando 7.435.

Dos trabalhadores da saúde, 1.306 foram imunizados. Nesse caso, a estatística não contempla, até o momento, a quantidade de profissionais que podem ter sido vacinados nos hospitais.

A SMS informou também que o segundo lote da vacina contra a gripe esgotou em várias unidades.

A expectativa é de que o município receba nova remessa de doses até a próxima semana. Todos os anos, a Secretaria de Estado da Saúde, responsável pelo abastecimento das vacinas, envia quantidade previamente estipulada para atender certo período da campanha, mas devido à grande procura associada ao coronavírus, o montante recebido tem esgotado rapidamente, após as reposições.

A orientação é que os moradores entrem em contato com a unidade de saúde antes de sair de casa para se vacinar.

Além dos 23 postinhos nos bairros, Catanduva conta com mais seis pontos volantes para vacinar o público-alvo, tais como: E.E. Barão do Rio Branco, Coordenadoria de Inclusão Social, EMEI Maria Áurea R. Domingues, Praça Brasília (em frente a USF Lunardelli), E. E. Joaquim Alves Figueiredo e a EMEI Maria Aparecida de C. Azarite.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook