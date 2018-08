Campanha de Vacinação Contra a Raiva Chega a 23 Bairros Neste Sábado

A campanha de vacinação contra a raiva chega a 23 bairros de Catanduva neste sábado (24). O objetivo é o de proteger cães e gatos com mais de três meses de vida. A meta é imunizar 20.888 animais. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde.

No período da manhã, das 9 horas às 12h30 serão nove bairros contemplados. No Centro, o ponto móvel de vacinação é a Praça Roosevelt nas proximidades da Escola Estadual Barão do Rio Branco. No Jardim Del Rey as equipes estarão no Clube dos Bancários entre a rua Bocaina e Galia. No Jardim Paraíso o posto de vacinação é a avenida Miguel Calil com a rua Antônio Garcia.

No Jardim Santa Helena os pets devem ser levados no ponto da rua Araçoiaba e rua Ourinhos. No Nova Catanduva II as doses estarão no cruzamento da rua Antonio Espeleta com a rua Fernando Maximo. No Parque Flamingo a base móvel ficará na rua Gravataí com a rua Concórdia.

No Pedro Monteleone a vacinação estará na avenida Geraldo Correia com a rua João Valzachi. No Theodoro Rosa Filho o ponto estará na rua Álamo com a rua Tamareiras. Na Vila Amendola o ponto é o da rua São João da Boa Vista com a rua Potirendaba.

No período da tarde, das 13 às 17 horas, o local de vacinação do Agudo Romão II fica entre as ruas Pedra Vermelha e rua Água Branca. No Jardim Imperial as doses estarão na rua Barra Longa com a rua Camanducaia. No Parque Flamingo a Escola Ângelo Carana que fica na rua Cristais é outro ponto de vacinação. Na Vila Celso Mouad a Igreja São José é outro local onde os cães e gatos podem ser vacinados.

Na Vila Guzzo o ponto é a Igreja Santa Terezinha que fica na rua Monte Aprazível. Na Vila Rodrigues as doses estarão na rua Minas Gerais com a rua São Carlos. Na Vila Santo Antonio o ponto é o da rua Teresina com a rua Piracicaba. Na Vila Soto a vacina será aplicada no cruzamento das ruas Novais e Queluz.

Outros cinco bairros terão as doses disponíveis durante o sábado todo, das 9 às 17 horas. No Cidade Jardim ficarão na rua Itamaraju com a rua Santiago. No Gabriel Hernandes estarão na Praça da Bocha, na avenida Brasilândia. No Jardim Alpino o ponto será a Unidade de Saúde que fica na rua São Bento.

No Nova Catanduva I a vacinação será na avenida das Uvas com a rua das Cerejas, enquanto que na Vila Engrácia as equipes estarão na avenida Dona Engrácia com a rua Florestópolis.

Na primeira fase da campanha foi percorrida a região rural de Catanduva, que inclui fazendas, sítios e chácaras. Nessas áreas foram aplicadas 2.224 doses.

Além dos bairros que constam no cronograma, as equipes móveis percorrerão outros locais ao longo deste sábado. O cronograma também está no site da prefeitura, basta clicar em “vacinação contra a raiva” no menu de serviços. Informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3524-2445.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local