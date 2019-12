Campanha De Prevenção Às Drogas Encerra Reunião Em Santa Adélia

Com palestra direcionada a beneficiários dos programas de transferência de renda – como o Bolsa Família e Renda Cidadã –, a Política de Assistência Social de Santa Adélia realizou o encerramento da Campanha de Prevenção ao Uso de Drogas com integrante do grupo Amor Exigente, de Catanduva, Ieda Cassis.

Na reunião, que acontece de forma mensal, o principal objetivo é levar informação e empoderamento aos usuários do SUAS – Sistema Único de Assistência Social.

“A palestrante, com vasta experiência na orientação e apoio a famílias com dependentes químicos, alertou os presentes sobre a importância de criar filhos para serem independentes e responsáveis. Durante a fala, os ouvintes puderam esclarecer dúvidas sobre como é o funcionamento de uma clínica de reabilitação e sobre o papel da família no processo de tratamento. A campanha contou ainda com ações realizadas em parceria entre o Centro de Referência da Assistência Social Gessy Mota Formigoni (CRAS) e a escola municipal Adelino Honorato Bertolo, onde a coordenadora do CRAS coordenou atividades de interação com os alunos”, diz a nota oficial divulgada pela Prefeitura de Santa Adélia.

A secretária do Bem-Estar Social, Marcela Alvares, finalizou pontuando: “a campanha é realizada todos os anos e vemos que, por mais que as pessoas acreditem que entendem sobre o assunto, percebemos que há muitas dúvidas, principalmente em como lidar com uma pessoa em tratamento. Esperamos ter auxiliado as famílias e estamos à disposição para orientar e encaminhar os casos de pessoas que procuram a Assistência Social da melhor forma possível”.

Da Reportagem Local