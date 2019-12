Campanha De Cartinhas Para O Papai Noel Dos Correios É Prorrogada

A campanha de cartinhas de natal para o Papai Noel dos Correios foi prorrogada em todo o Estado de São Paulo. Aqueles que ainda não adotaram uma, têm até a próxima terça-feira, dia 17 de dezembro, para procurar uma agência e presentear uma criança neste Natal.

Comumente, são pedidos de bonecas, bolas de futebol, carrinhos, material escolar e bicicletas que, após doados pelos padrinhos, serão entregues pelos Correios. Em 2019, a campanha completa 30 anos de existência e já atendeu a mais de seis milhões de crianças em todo o Brasil.

Como fazer?

“Para participar da campanha, basta se dirigir a uma agência dos Correios. As cartinhas estão disponíveis para leitura e escolha dos padrinhos. Não há limite para adoção. Os presentes devem ser entregues na mesma agência onde a cartinha foi retirada. Não é permitida a entrega direta do presente e, para assegurar a observância desse critério, o endereço da criança nunca é divulgado ou informado ao padrinho”, informa a nota oficial do Correios.

Até o começo do mês, dia 3 de dezembro, mais de 360 mil cartinhas tinham sido adotadas em todo o Brasil. No interior do Estado, foram quase 25 mil. São pedidos de crianças que escrevem diretamente ao Papai Noel e, também, de estudantes das escolas da rede pública (até o 5º ano do ensino fundamental), bem como de instituições parceiras com creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. Após serem lidas e selecionadas, as cartas são disponibilizadas na Casa do Papai Noel ou em outras unidades dos Correios. Para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, os padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ. Não é permitida a entrega direta do presente e, para assegurar a observância desse critério, o endereço da criança nunca é divulgado ou informado ao padrinho.

Da Reportagem Local