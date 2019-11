Campanha Da Unimed Conta Com Doação Da População Para Arrecadar Lacres

Garantir o destino correto dos lacres de alumínio, predominante presentes nas latinhas de refrigerante e cerveja, não só contribui para o meio ambiente, como também colabora para a melhor acessibilidade de pessoas com deficiência. É disso que se trata a campanha ‘Eu Ajudo na Lata’, da Unimed do Brasil, que transforma a arrecadação dos lacres em doação de cadeiras de rodas. A ação conta com apoio da Unimed Catanduva.

“O objetivo é instigar o ato de solidariedade promovendo a integração e fortalecimento de relacionamento entre os colaboradores, cooperados, comunidade, fornecedores e beneficiários. Os lacres arrecadados serão vendidos e o valor será usado para a compra da cadeira de rodas, doada posteriormente a uma entidade beneficente de Catanduva”, diz a nota oficial da Unimed encaminhada ao O Regional.

Até o momento, a mobilização realizada por colaboradores e beneficiários já permitiu a arrecadação de pouco mais de 100 garrafas PET, de dois litros, cheias de lacres. Para adquirir a cadeira são necessárias 140 garrafas PET de dois litros, cheias de lacres. A quantidade equivale a 352.800 lacres (ou 105 quilos).

Também em nota, é ressaltada a experiência do jornalista Dilson Carvalho, que conheceu a campanha ‘Eu Ajudo na Lata’ através da divulgação em cartaz, no Hospital Unimed São Domingos. “Me senti imbuído em participar. É muito fácil: basta juntar os lacres e trazer. Todo mundo pode contribuir e somar forças para ajudar alguém”, disse o beneficiário.

“A campanha se estende aos parceiros e comunidade em geral. Por isso, convidamos todos a dar a sua contribuição: uma oportunidade de ser solidário e amigo do meio ambiente, ao mesmo tempo”, pontuou, ainda, o diretor de Desenvolvimento da Unimed Catanduva, Matheus de Souza Martinez Gomes Schuerewegen.

É válido ressaltar que, para participar, basta juntar os lacres e entregá-los na sede da Unimed Catanduva ou qualquer outra unidade da rede em Catanduva e região. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3531-3174.

Da Reportagem Local