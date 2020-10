Campanha Da ACE Arrecada Cerca De 5 Mil Brinquedos Para Crianças Carentes

FFoi um sucesso, superou nossas expectativas”, comentou o presidente da ACE Catanduva, Marcos Escobar. A campanha de arrecadação de brinquedos da Ace que contou com diversos parceiros e pontos de coleta terminou ontem (09), cerca de 5 mil brinquedos foram arrecadados.

Os brinquedos serão distribuídos e entregues para crianças carentes do Jardim Alpino, Apae, ala de queimados do Hospital Padre Albino, e alguns lugares que a equipe ainda está contactando para entregar.

Mesmo com final da campanha, muitas empresas ou entidades estavam ligando para entregar caixas e caixas de brinquedo. Foram arrecadadas bonecas, carrinhos, bolas, bambolês, casinhas, carrinhos de menino, carrinho de boneca, livros, personagens infantis, entre outros, além de muitos doarem carrinhos de bebê e motocas.

A campanha contou com parceria de Projeto Amor e Alimento, Grupo Cabrabão, Sinal Comunicação, APAE, Rotary Club de Catanduva e apoio de Unimed Catanduva e Hospital Mahatma Gandhi, ainda foi feito uma divertida ação de drive-thru para incentivar mais ainda a solidariedade no ultimo sábado (03), que contou com a animação do Grupo Cabrabão e mimos do Pé de Moleque e Bella Madre Sorvetes.

O projeto de arrecadação dos brinquedos contou também com vários pontos de coleta. Ace Catanduva, Amarilis Semi Joias, APAE Catanduva, Arezzo, Associação Fornecedores de Cana, Atrium, Banca do Vicente, Bebê 5 Estrelas, Bella Madre Sorvetes, BIOS Computadores, Casa Cláudia Presentes, Clínica Lopes, Cocan, Donna Fiori Calçados, Fabiano Alberto Odontologia, Farmácia Quântica, Frucamp, GHV Corretora de Seguros, Herbicat, Home Patas Pet Center, Japonesa Baby, Livraria Olavo Bilac, LR Segurança Eletrônica, New Time Segurança Trabalho, Nicopy, Otica Esquina da Visão, Otica Kassis, Ouro Mil Joias, Panapilhas, Pé de Moleque Delices, Prestare Gestão Condominial, Rotary Club 14, Abril Rotary Club de Catanduva, Rotary Club Norte e Uniodonto.

Marcos e todos os envolvidos agradecem imensamente todos os colaboradores e todos que doaram, pois vão fazer muitas crianças felizes neste ano de 2020, ano que o mundo viveu e ainda vive pandemia, mas que a união e solidariedade são bem mais forte que qualquer crise e catástrofe.

Ariane Pio

Da Reportagem Local