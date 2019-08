Campanha Contra Hepatites Virais Chega Ao Fim Com Saldo De 900 Exames

Chegou ao fim a Campanha de Conscientização contra Hepatites Virais. Depois de 11 dias desde que a ação começou (no dia 23 de julho), o balanço da campanha apresentou um saldo de 900 exames realizados em Catanduva. Foi por meio desses exames que três diagnósticos deram resultado positivo para a hepatite C.

“Todos os atendimentos incluíram aconselhamento e os pacientes com resultado confirmado para a doença foram encaminhados para tratamento, que é fornecido gratuitamente pelo serviço especializado. De acordo com levantamento do Programa Municipal IST/Aids, responsável pela implementação das atividades, os testes foram feitos em maior quantidade em pessoas acima de 40 anos, população encarcerada e profissionais do sexo”, diz nota oficial da Prefeitura de Catanduva a respeito do levantamento.

Durante a ação de precaução, a Secretaria Municipal de Saúde percorreu os quatro cantos da cidade e, em duas semanas, o ponto móvel de atendimento passou pela rodoviária, pelo parque do aeroporto, terminal urbano, shopping, supermercados e indústrias da Cidade Feitiço.

A iniciativa permanente busca reforçar as medidas de prevenção contra hepatites virais, além do tratamento correto dessas doenças, que são silenciosas, mas que podem evoluir rapidamente e comprometer principalmente o fígado. “Muitas vezes os sintomas são tão vagos que podem ser confundidos. O paciente continua levando vida normal e nem percebe que tem hepatite. Por isso o teste é fundamental para diagnosticar a doença e iniciar o tratamento”, ressaltou a coordenadora do programa, Mila Portapilla

As unidades de saúde nos bairros fornecem os exames para hepatites. O teste rápido, que possui resultado pronto em 20 minutos, também é ofertado no Centro de Testagem e Aconselhamento, localizado na rua Paraíba, esquina com a rua Pará.

Cuidados

A Prefeitura, ainda em nota, exibe alguns cuidados que a população deve ter para não contrair a doença. São eles: evitar contato direto com sangue e não compartilhar materiais que podem conter resíduos de sangue, como seringas, agulhas, canudos para aspiração de drogas, escovas de dente, barbeadores, navalhas, lâminas de barbear, alicates de cutícula; utilizar materiais descartáveis ou esterilizados para realização de piercing e tatuagem (neste procedimento a tinta deve ser de uso individual); usar regularmente e de forma correta preservativos masculinos ou femininos nas relações sexuais. Vale ressaltar que, para a prevenção da Hepatite B, há vacina nas UBS – Unidades Básicas de Saúde para todas as idades.

Da Reportagem Local