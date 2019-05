Campanha comercial arrecada agasalhos e garante descontos

De 13 de maio a 30 de junho, a Unimed Catanduva por meio de iniciativa do Departamento Comercial está com a campanha “Viver Bem, Ajudar Alguém”, os futuros beneficiários que fizerem aquisição do plano neste período e doarem agasalhos terão desconto nas primeiras mensalidades. O desconto pode chegar em até 15%, dependendo da quantidade de peças doadas, conforme regulamento da campanha.

Para quem já é beneficiário, não há desconto, mas pode contribuir com a campanha fazendo sua doação de peças que serão destinadas ao Fundo Social do município.