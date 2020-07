Campanha Bella Ajuda Arrecada R$ 10 Mil Para Duas Entidades De Catanduva

Uma rede de pizzaria realizou nesta sexta-feira (10), no Dia da Pizza, a entrega dos cheques simbólicos para entidades assistenciais envolvidas na campanha Bella Ajuda. Em toda a rede foram doadas 5.000 pizzas que renderam R$ 174 mil para associações beneficentes. A campanha envolveu 24 entidades assistenciais que atendem diversos públicos e atuam nas cidades onde há lojas da rede, como é o caso de Catanduva.

Em Catanduva a entrega foi às 18h, na pizzaria localizada na Rua Ceará, Centro. Na cidade foram beneficiadas a Associação Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC) e a Organização Social Mahatma Gandhi. As duas entidades receberam 300 pizzas (150 cada) no valor de R$ 34,90 cada uma. Durante o mês de junho elas venderam os cupons e arrecadaram recursos que totalizaram mais de R$ 10 mil. O dinheiro já está sendo usado pelas entidades assistenciais que foram fortemente impactadas por conta das restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

Ângelo Possebom Junior, diretor da pizzaria em Catanduva, diz que a campanha desperta a sensibilidade das pessoas. “Esta é uma oportunidade de proporcionar algo de bom para estas entidades que fazem um trabalho tão importante para a sociedade e que neste momento enfrentam dificuldades financeiras”, afirma Ângelo.

Tradicionalmente a Bella Ajuda é realizada em julho, para celebrar o Dia da Pizza, mas com a pandemia da Covid-19, a empresa resolveu antecipar a campanha para junho. Guto Covizzi, diretor da rede, explica a mudança. “O momento é de colocar o bem no coração e a ousadia nas ações. Por isso, antecipamos a Bella Ajuda. A entrega dos cheques nesta sexta-feira, 10 de julho, Dia da Pizza, simboliza o encerramento da campanha, mas as pessoas atendidas pelas entidades assistenciais já estão usufruindo do benefício da ação”.

A ação de entrega foi rápida e respeitou as regras de segurança necessárias em tempos de quarentena.

A Bella Ajuda, criada em 2015, é uma campanha solidária da rede de pizzarias e conta com o envolvimento de todas as lojas da franquia. Ao completar seis anos de atuação em 2020, a Bella Ajuda chega a um total de mais de 20 mil pizzas doadas e mais de R$ 670 mil arrecadados pelas entidades assistenciais.

