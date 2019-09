Campanha Antirrábica Termina Com Quase 14 Mil Vacinados

A Campanha de Vacinação contra a Raiva contabilizou 13.880 animais vacinados em Catanduva. O balanço da Secretaria Municipal de Saúde aponta que foram imunizados 11.954 cães e 1.926 gatos. A ação terminou com atendimento em pontos estratégicos da cidade, nos dois últimos finais de semana.

Ao todo, foram disponibilizados 82 postos de vacinação nos bairros. A atividade contou com apoio de dois médicos veterinários, visando esclarecer dúvidas dos munícipes e atender possíveis reações adversas imediatas. Antes, a equipe da Unidade de Controle de Zoonoses (UCZ) também percorreu chácaras e imóveis em propriedades rurais do município.

Quem deixou de vacinar o animal de estimação, deve procurar, a partir de agora, atendimento na UCZ, que fica na estrada Vicente Sanches, Km 3. O morador que possuir mais de seis animais, bichos bravios ou com dificuldade para serem transportados, pode agendar a imunização pelo telefone (17) 3524-2445.

Cães e gatos com mais de três meses de vida devem ser vacinados anualmente. A vacinação é a principal ação de controle da raiva em áreas urbanas, responsável pela diminuição do número de casos de raiva canina e felina e, consequentemente, da raiva humana. A raiva é uma doença infecciosa viral aguda que pode acometer qualquer mamífero, inclusive o homem. Catanduva não tem registrado casos de raiva animal ou em humanos nos últimos anos.

Da Reportagem Local