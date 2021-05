Camisa Oficial do Palmeiras Autografada Será Leiloada em Prol do HCC

O Hospital do Câncer de Catanduva vai promover neste ano a segunda edição do Leilão do Gado em prol dos pacientes. O evento em formato on-line será realizado no dia 29 deste mês, às 14h.

Os inscritos receberão catálogo digital com fotos e informações dos animais disponíveis para participarem do leilão 100% digital por meio de grupo exclusivo para inscritos no Whatsapp.

No ensejo será leiloada a camisa oficial do Palmeiras com autógrafo dos jogadores e do treinador, Abel Ferreira, que ganharam a Tríplice Coroa em 2020.

Todo o valor arrecadado no evento será aplicado no custeio e na compra de materiais médico-hospitalares e insumos, visando à manutenção da qualidade dos serviços de saúde disponibilizados aos pacientes do HCC.

Os interessados em participar do leilão devem realizar a inscrição pelo WhatsApp (17)99789-8343.

HCC – O Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva está em funcionamento desde o dia 14 de Agosto de 2019 e oferece tratamento ambulatorial, clínico, cirúrgico, quimioterápico e tratamento hormonal.

As doações para o HCC podem ser feitas pela conta de energia elétrica, por depósito bancário, pelo site abracehcc.com.br e através dos telefones 0800 2004 222 ou (17)3311-3365.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local