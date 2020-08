‘Caminho Seguro Para A Retomada’ Será Realizado Online E Gratuito

A fim de orientá-los para que atuem nesse novo mercado de forma estratégica e eficiente, a FecomercioSP realiza o evento – gratuito e online – O Caminho Seguro para a Retomada, de 19 a 21 de agosto, com lives às 14h, 18h e 19h30, em todas as suas redes sociais, e participações de renomados líderes em gestão empresarial e empreendedores.

FecomercioSP acredita que, para se adaptar a esse novo cenário econômico, é preciso se reinventar. Para isso, é fundamental que os empreendedores foquem em conhecimento, com informações atualizadas. Assim, serão três dias de lives totalmente voltadas ao aprendizado e à troca de experiências, que seguirão três frentes: a inovação dos negócios, a gestão empresarial para a retomada e o acesso ao crédito. Uma oportunidade única para esclarecer todas as dúvidas com especialistas que são referência no setor. Esse encontro digital tem como objetivo principal espalhar as boas práticas que tanto têm ajudado as empresas no enfrentamento de diversos desafios impostos pela pandemia, tais como lidar com a liquidez, a gerência do fluxo de caixa, o novo comportamento do consumidor, entre outros pontos. Haverá, ainda, uma série de conteúdos disponibilizados antes e durante cada live. Para mais informações sobre a programação do evento e inscrições, basta acessar o link https://representa.fecomercio.com.br/caminho_retomada ou as redes sociais da FecomercioSP: Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube.

