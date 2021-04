Câmara vê Inviável Retirar Título de Cidadão Catanduvense de José Mentor e Marco Polo

A Câmara Municipal de Catanduva pode rever dois títulos de cidadãos catanduvenses com passagem em investigações, José Mentor e Marco Polo Del Nero, ambos indicados por Marquinhos Fereira.

Na época em que os dois foram indicados pelo vereador Marquinho Ferreira, vereador na época e foram aprovados os dois títulos, por volta de 2005 a 2010.

José Mentor é investigado na Lava Jato por ter recebido dinheiro na quantia de R$ 380.000,00 de Alberto Youssef e Marco Polo Del Nero que foi banido do futebol pela FIFA e investigado também nos EUA junto com José Maria Marin, por corrupção.

A lei pode ser revogada pela atual legislatura. Entramos em contato com o presidente da Câmara Municipal para saber se há possibilidade de revogar os títulos. O presidente Gleison Begalli disse que desconhecia sobre esses títulos a essas pessoas e caberia a câmara um aprofundamento para saber mais sobre o caso.

Além disso, José Mentor falecido no ano passado devido a complicações de covid-19.

Da Reportagem Local