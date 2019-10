Câmara Recebe Visita de Alunos Da Escola Prof. Mário Juliano Pozetti

Na manhã de sexta-feira, o Presidente da Câmara de Catanduva, Luis Pereira, recebeu os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof. Mario Juliano Pozetti.

Os 48 alunos do 5º ano, que estavam acompanhados da Coordenadora Fernanda Oliveira e das Professoras Luciana Ferregutti e Clarice Nihimi, tiveram a oportunidade de conhecer a Casa Legislativa e os trabalhos dos vereadores.

Após uma breve apresentação, Pereira deixou em aberto para que os alunos tirassem suas dúvidas e compartilhassem suas opiniões, o que acabou deixando as crianças bem à vontade e com menos timidez para participarem do bate papo.

Os temas foram bem variados, como projetos para cidade, obras, as próximas votações eleitorais, o trabalho da casa legislativa e o dever dos vereadores.

“Ver essas crianças se interessarem pela política e principalmente pelo trabalho do vereador na cidade, é realmente um motivo de satisfação. Nós vereadores temos o dever de ensinar e despertar o interesse cívico de todas essas crianças, afinal, são eles a nossa próxima geração comandando a Casa Legislativa. E eu fico muito contente em poder demonstrar como funciona a nossa Casa de Leis”, afirma o Presidente do Legislativo.

O parlamentar aproveitou a oportunidade também, para agradecer a iniciativa da Coordenadora Fernanda, bem como das professoras Luciana e Clarice

