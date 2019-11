Câmara Realiza Entrega Solene A Atirador Destaque Do TG De Catanduva

Aconteceu ontem (21) a sessão solene do Diploma de Atirador Destaque do Tiro de Guerra 2019, o Presidente da Câmara Municipal de Catanduva, Dr. Luís Pereira e demais vereadores fizeram a entrega do Diploma de Atirador Destaque do Tiro de Guerra ao jovem Pedro Henrique Jorge dos Santos.

A homenagem partiu da iniciativa do vereador Onofre Baraldi, autor do Decreto Legislativo n° 04/2019, subscrito e aprovado por todos os parlamentares. O Projeto de Resolução é de autoria do vereador Marcos Crippa.

O responsável pelo Tiro de Guerra, Sargento Fábio Luís Cardoso Grimaldi ressaltou que fazia três anos que não acontecia esse tipo de evento em Catanduva, ressaltou que a iniciativa foi do vereador Onofre Baraldi por trazer essa prática de volta e parabenizou os atiradores por terem se destacado durante o ano de instrução que não foram poucas os desafios as cobranças incertezas mas com determinação e espirito de dever chegaram ao seu objetivo e o monitor Pedro que se destacou e que espero que ele guarde com carinho essa honraria sendo escolhido pelo chefe de instrução e pelos próprios companheiros da turma. O jovem recebeu o diploma de atirador destaque, conforme resolução 5.858, de novembro de 2010, em sessão solene às 20h, no plenário da Câmara Municipal.

Sobre a escolha o Chefe do Legislativo catanduvense, Dr. Luís Pereira diz que se trata de uma homenagem que incentiva os atiradores a lutarem pela sua conquista, havendo então durante o curso uma dedicação exclusiva, fazendo com que também os trabalhos fluam melhor.

O atirador Pedro Henrique Jorge dos Santos , de 19 anos, contou que quando foi indicado se sentiu muito orgulhoso e não deseja, por enquanto, seguir carreira militar, sonha em fazer faculdade de educação física e psicologia. “Quando comecei o tiro eu falei que se eu fosse selecionado eu iria fazer pra valer, pois eu não queria no começo, e como sou bastante vergonhoso e tímido fiquei um pouco surpreso quando fui selecionado para comandante de tropa e na hora que votaram em mim, vi que fiz um trabalho razoavelmente bom na minha visão, tendo em vista que tive bastante votos dos meus companheiros e o peso do sargento”.

O Art. 6º da Resolução 5858, de 23 de Novembro de 2010 dispõe: O Diploma de Atirador Destaque do Tiro de Guerra consiste na homenagem anual a ser conferida a um dos integrantes da turma de atiradores matriculados no Tiro de Guerra 02/12, deste Município, que obteve destaque no curso de reservista de 2ª categoria apto ao desempenho de tarefas no contexto da Defesa Territorial e Defesa Civil; a ser escolhido pelo responsável do TG 02/12 que encaminhará, a esta Casa de Leis, o nome do mesmo com sua respectiva qualificação e o motivo do destaque. Parágrafo Único – A concessão do Diploma de Atirador Destaque será confeccionada em papel especial e será inserida em livro próprio.

Ariane Pio

