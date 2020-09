Câmara Promulga Lei que Autoriza Restituição de Contribuições Previdenciárias

O vice-presidente da Câmara de Catanduva, Amarildo Davoli, promulgou lei que autoriza a restituição de contribuições previdenciárias aos servidores públicos municipais.

Com a lei promulgada pelo Legislativo, a medida passa a ter validade. A menos que a administração entre com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade e consiga liminar.

Com a lei, ficam as autarquias e a administração direta autorizadas a interromper as retenções e restituir os valores retidos de contribuições sobre horas extras e aulas eventuais recolhidas a partir do dia 12 de novembro de 2019, quando entrou em vigor a Reforma da Previdência.

De acordo com a Lei, as restituições poderão ser feitas mediante requerimento dos interessados, protocolados junto aos órgãos empregadores, os quais deverão instruir o processo com os relatórios dos valores pagos a título de horas extras e aulas eventuais, mês a mês, desde 12 de novembro de 2019, e encaminhar ao Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva – IPMC, para efetuar a devolução dos valores retidos dos servidores e repassados a título de contribuição previdenciárias sobre tais verbas.

De acordo com Edson Andrella, logo em que a Reforma da Previdência passou a vigorar, encaminhou oficio a administração informando sobre o tema. E reforçou que as contribuições já deveriam ser suspensas desde então.

A Reforma da Previdência – Emenda Constitucional nº 103, deu nova redação ao § 9°, do artigo 39 da Constituição Federal. “É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo”.

“Temos de respeitar todas as opiniões e a minha é de que não é inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, antes mesmo Emenda Constitucional – de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável a aposentadoria do servidor, horas extras, adicional noturno, adicional insalubridade. No caso de Catanduva tinha previsão de incorporação, então a contribuição era legal até a Emenda Constitucional”, afirmou o Superintendente do Instituto de Previdência dos Municipiários, Edson Andrella.

Ainda segundo Andrella, recolher ou não a contribuição não terá reflexo nas contas do IPMC. “Para o IPMC se devolver, não vai ter reflexo na aposentadoria, se não devolver vai ter, então fica no zero a zero”.

“No meu entendimento a partir da Emenda, ela fala que não pode mais incorporar benefícios em vantagens temporárias. Se não incorpora, não pode cobrar. E a Constituição vem de dizer que não pode incorporar, então ou administrativamente ou judicialmente elas terão de ser devolvidas porque elas não terão reflexo em benefício”.

Karla Konda

Editora Chefe