Câmara De Catanduva Aprova Isenção De IPTU De Igrejas Alugadas

Agora os templos religiosos que funcionam em imóveis locados passarão, a partir de 2020, a ficar isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Isso porque a lei de autoria do vereador Daniel Palmeira (PL) foi aprovada em 1ª e 2ª instancia pela Câmara Municipal.

O projeto entrou em caráter de emergência e foi aprovada por unanimidade. Pra que a entidade religiosa possa ter isenção do IPTU terá que apresentar o contrato de locação com a assinatura das partes reconhecidas em cartório e comprovar que o local estará locado do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro para atividades religiosas.

Ainda consta que daquele exercício, acompanhado do estatuto da entidade, CNPJ da filial ou matriz, ata da eleição da última diretoria e RG/CPF do representante legal. Caso seja comprovado através de fiscalização que o imóvel foi desocupado dentro do exercício, serão devidamente cobrados os meses subsequentes, ou seja todos os meses que a entidade não esteve ocupando o imóvel.

A referida isenção dará direito tão somente aos Templos Religiosos de qualquer natureza, localizados no endereço do imóvel, excluindo residências e escritórios construídos no mesmo local.

Se por um acaso o imóvel for desocupado antes da data estabelecida pelo projeto será cobrado o IPTU dos meses restantes. Segundo o vereador agora vai para a aprovação da prefeita e se acaso ela não vetar o projeto entra em vigor no ano que vem.

Ariane Pio

Da Reportagem Local