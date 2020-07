Câmara Aprova Prorrogação de Isenção Água Para Categoria Residencial Social

Vereadores de Catanduva aprovaram na noite de terça-feira, em primeira e segunda discussão, a prorrogação da isenção do pagamento de contas de água e esgoto para catanduvenses inseridos na categoria residencial social. Após a lei sancionada, os contribuintes terão a isenção válida para os meses de julho e agosto de 2020.

A primeira lei garantia a gratuidade do consumo de água pelos menos de abril, maio e junho deste ano e é motivada pela crise ocasionada pela pandemia no novo coronavírus.

No projeto, a prefeita Marta Maria do Espirito Santo Lopes concede a isenção para quem consome mensalmente até 20 metros cúbicos de água e que estão cadastrados no programa de tarifa social.

Limita ainda o não pagamento apenas para o consumo de água e esgoto e não abrange demais valores das faturas como parcelamentos de serviços, multas, refis.

“Caso o usuário efetue o pagamento da faturo a qual fora isento, haverá devolução dos valores que será feita como crédito na próxima conta de consumo do cliente”, consta no projeto.

A proposta foi votada em primeira discussão durante sessão ordinária da Câmara e, retornou à pauta em sessão extraordinária. A inclusão no programa é exclusiva para consumidores da categoria residencial com média de consumo inferior a 20 metros cúbicos nos últimos três meses e que não tenham débitos com a Saec.

Recentemente, em decreto municipal, também foi prorrogado o prazo daqueles que precisavam renovar o cadastro na categoria social.

Karla Konda

Editora Chefe

