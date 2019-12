Calendário 2020 Traz Marcação Para Faxina Semanal Contra A Dengue

“Em tempo de planos para o futuro, a Prefeitura de Catanduva quer que a chegada do Ano Novo seja de mudança de comportamento e de conscientização quanto ao combate à dengue”. Com essa nota oficial, é este recado que a Prefeitura quer passar, e é também com essa proposta que a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a produção de calendários em imã de geladeira. Como diferencial, o item contém marcações semanais às sextas-feiras, indicadas como dia de limpar casas e quintais.

“A ideia é estimular os moradores a colocarem as vistorias como parte das tarefas rotineiras das famílias. Com medidas simples, a população deve combater o Aedes: não jogar lixo nas ruas ou em lotes, manter os quintais limpos, substituir por areia a água dos suportes de vasos de plantas e limpar os reservatórios das geladeiras que acumulam água. Além do destaque para o dia de eliminar possíveis criadouros do mosquito, o calendário de geladeira também tem o número do Disque-Dengue – atual 3521-4087 e em breve 3531-9200. Por meio do contato telefônico é possível fazer denúncias ou acionar a visita dos agentes de endemias”, diz a informação.

Os levantamentos feitos pelo setor apontam que a maior parte das larvas é encontrada dentro das residências. Com o objetivo de reverter essa situação, o material será distribuído pela EMCAa – Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti no contato com responsáveis por imóveis na cidade.

Dados – Segundo estudo da Secretaria Municipal de Saúde, a Cidade Feitiço registrou 2.815 casos positivos de dengue de janeiro até agora, e outros 240 exames ainda estão em investigação. Neste ano, quatro pessoas morreram em decorrência da doença.

Da Reportagem Local