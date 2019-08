Caixa Econômica Federal Anuncia Corte De Até 40% Nos Juros Para Pessoas Físicas E Jurídicas

A Caixa Econômica Federal anunciou na última quarta-feira (31/07) um corte nas taxas de juros para pessoas físicas e jurídicas de até 40%. No cheque especial, a taxa máxima cairá de 13,45% ao mês para 9,99% e no crédito pessoal, o percentual máximo passará de 4,99% ao mês para 3,99%. A linha de capital de giro para as empresas também será beneficiada com juros de 0,95% ao mês.

A partir de 19 de agosto, o banco passará a oferecer aos clientes pessoas físicas o pacote Caixa Sim com condições de crédito ainda mais facilitadas. A taxa do cheque especial, por exemplo, ficará em 8,99% ao mês (com redução de 33%) e do crédito pessoal em 2,29% ao mês. Também será anunciado o novo cartão de crédito do banco, internacional e sem anuidade, com crédito rotativo a 8,99% ao mês.

O pacote será acompanhado de uma cesta de serviços, que vai permitir vários tipos de operações a um custo de R$ 25,00. Também será oferecido um seguro que cobrirá até R$ 4 mil de operações de crédito. Para evitar venda casada, a tarifa retornará para o cliente na forma de bônus celular (pré ou pós-pago).

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que a redução de até 40% nos juros cobrados em modalidades de crédito para pessoas físicas e jurídicas é uma “devolução à sociedade” do resultado do recorrente recorde do banco. “Também vamos anunciar em breve valores relevantes nas áreas de seguridade e cartão de crédito. Vamos receber dinheiro para fazer joint ventures em seguros e cartões”, acrescentou, sem dar maiores detalhes sobre essas negociações em curso.

Guimarães disse ainda que o banco está 100% focado no pagamento dos saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do PIS a partir de setembro. Ele lembrou que 106 milhões de pessoas terão direitos a esses saques, e estimou que o número de atendimentos deve ser bem maior. “Muitas pessoas não têm o direito ao saque e outras irão ao banco mais de uma vez. Vamos receber entre 150 milhões e 180 milhões de pessoas nas agências da Caixa nos próximos cinco meses. A população pode ficar tranquila, porque o banco está preparado para isso”, garantiu.

André Santos

Da Reportagem Local