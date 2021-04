Caixa Econômica de Catanduva Fará Greve Hoje em Protesto ao Governo Bolsonaro

Assembleias de empregados da Caixa realizadas em todo o país realizou uma reunião na quinta-feira (22) e decidiram pela paralisação hoje (27), em protesto contra os sucessivos ataques do governo Bolsonaro aos trabalhadores e ao banco. Após reunião na CEE/Caixa dos representantes de todas as bases sindicais do Brasil, a orientação, agora nacional, é de uma paralisação de 24 horas na mesma data.

Segundo a divulgação no site do sindicato dos bancários de Catanduva “Os empregados da Caixa, lotados na base do Sindicato dos Bancários de Catanduva e região, aprovaram em assembleia, realizada na quinta-feira (22), por ampla maioria dos votos válidos (94,8%), a proposta de decretação de Estado de Greve com indicação de paralisação no dia 27 de abril (terça-feira). A mobilização dos trabalhadores, junto ao movimento sindical, é motivada por uma série de ataques, tanto contra a instituição financeira, como aos direitos históricos dos empregados. O estado de greve e o indicativo de paralisação será remetido ao debate nacional, onde pela construção de um movimento forte, com a maior unidade possível dos segmentos de empregados e buscando a maior participação dos bancários, será tirada uma orientação única para todos empregados do país”.

O Regional tentou inúmeras vezes falar com representantes da categoria, mas até fechamento desta edição não fomos atendidos.

Segundo o texto ainda no site os motivos para paralisação são: Contra a privatização. A gestão Bolsonaro também pressiona a Caixa pela devolução dos Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida (IHCDs) – contratos feitos junto ao Tesouro Nacional, que capitalizam o banco e permitem a ampliação da oferta de crédito, a diminuição da taxa de juros e o aumento da capacidade do banco em investimentos na habitação, saneamento, infraestrutura, entre outros.

O estado de greve também está sendo deflagrado para cobrar da direção do banco melhores condições de trabalho e de atendimento à população, por meio de mais contratações, proteção contra a Covid-19 e vacinação prioritária para os empregados do banco.

A gestão de Pedro Guimarães sob comando de Paulo Guedes e Jair Bolsonaro simplesmente não pagaram corretamente a PLR Social na íntegra aos empregados.

Os bancários perceberam e os economistas do Dieese fizeram as contas e chegaram à diferença de R$ 1.593,43.

Ariane Pio

Da Reportagem Local