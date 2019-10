Caixa Econômica De Catanduva Abre Hoje Para Saques do FGTS

A Caixa Econômica Federal, que iniciou ontem (18) a liberação de saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para quem não possui conta no banco, informou que terá horários de atendimento especial para esses trabalhadores em parte de sua rede de atendimento – incluindo a abertura de agências aos sábados.

Em Catanduva a agência estará funcionando hoje exclusivamente para pessoas que nasceram em Janeiro sacarem o FGTS. O horário de atendimento é das 9h às 15h, para melhor atender a demanda. Confira as agências de Catanduva que estão abertas hoje: Ag. Catanduva, Praça Da Republica, 05; Ag. 14 de Abril, Av Eng Jose Nelson Machado, 1237; Ag. Monsenhor Albino, Rua Minas Gerais, 658.

Até março do ano que vem, a instituição está liberando o saque de até R$ 500 por conta vinculada do trabalhador – processo que não tem relação com o saque-aniversário, que só começa a ser pago somente em abril de 2020. Saques de até R$ 100 poderão ser realizados em unidades lotéricas.

Os trabalhadores que não são correntistas da Caixa e terão direito aos saques somam 62,5 milhões de pessoas, que poderão sacar em torno de R$ 25 bilhões.

O atendimento estendido começou ontem (18), no dia de hoje (19) – de 9h às 15h -, na segunda (21) e na terça (22). O objetivo, além de realizar os pagamentos aos trabalhadores que têm direito ao benefício, é solucionar dúvidas, promover acertos de cadastro e emitir a senha do Cartão Cidadão.

A Caixa informou, porém, que os dias a abertura no sábado não acontecerá somente no próximo fim de semana. Ela está programada para acontecer, também, nos fins de semana do cronograma de pagamentos.

Já os horários estendidos nas sextas, segundas e terças feiras destes finais de semana dependerão da demanda pelos serviços, acrescentou a instituição financeira.

De acordo com a Caixa, 2.302 agências da Caixa abrirão em horário estendido nestes dias de atendimento especial (sexta, sábado, segunda e terça), o que representa quase metade da rede de atendimento da instituição financeira, composta por 4.132 unidades próprias (3.374 agências e 762 postos de atendimento). A instituição informou que as agências que participarão do atendimento especial estão no site da liberação dos saques do FGTS.

Ariane Pio

Da Reportagem Local