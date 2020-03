CAIXA Divulga Serviços Digitais E Prioridade De Atendimento Social Essencial Nas Agências

A CAIXA Econômica Federal anunciou que, para a prevenção dos efeitos do novo coronavírus, está ampliando os serviços digitais e remotos, bem como promove a implantação de uma nova padronização do atendimento presencial no interior das agências, onde serão realizados os serviços sociais essenciais. As medidas têm como objetivo contribuir para evitar aglomerações. Segundo nota oficial do próprio banco, encaminhada à equipe do O Regional, além de acesso a movimentação bancária através da internet e celular, a CAIXA reforçou o atendimento em canais remotos, como a Agência Digital, Telesserviço e WhatsApp. Algumas das novas medidas são:

Atendimento via WhatsApp e Agência Digital – “A partir de segunda-feira (23), os clientes da CAIXA poderão ser atendidos para serviços selecionados pelo WhatsApp CAIXA, através do número 0800-726-8068. Utilizando o CPF, o cliente poderá contatar a CAIXA para atendimento dos serviços do pacote de medidas disponibilizadas pelo banco, como o pedido de renegociação de dívidas, renovação de contratos de Penhor, solicitação de pausa de até 60 dias nas parcelas de empréstimos comerciais e habitacionais. A partir de quinta-feira (26) estarão disponíveis também via WhatsApp o atendimento da Agência Digital para todos os clientes correntistas e poupadores da CAIXA. Através da digitação da agência e número da conta o cliente será direcionado para atendimento na sua agência de forma remota. Novos limites de movimentação de contas da CAIXA A partir de segunda-feira (23), serão ampliados os limites de transações como saques nas Casas Lotéricas, que passa para R$ 3 mil, e, nos Correspondentes Caixa AQUI, para R$ 2 mil. Também aumenta para R$ 5 mil o limite de transferências eletrônicas entre contas da CAIXA em todos os canais. Correntistas e poupadores da CAIXA passam a ter a possibilidade de ampliar os limites de movimentação bancária pelo celular para valores ainda maiores, através de autorização, que poderá ser realizada por meio do próprio aplicativo, com posterior validação no Caixa Eletrônico ou por atendimento via WhatsApp”.

Habitação – “Para os clientes pessoa física, a CAIXA disponibilizou a prorrogação da validade da avaliação de imóveis por até 60 dias; aumentou o prazo adicional de 60 dias para novas avaliações de crédito; além de atendimento diferenciado para assinatura do contrato habitacional aos clientes do grupo de risco. Os clientes também poderão pedir a suspensão temporária de até duas prestações para financiamentos habitacionais e Crédito Imóvel Próprio (Home Equity) sem sair de casa, por meio do aplicativo Habitação CAIXA ou dos telefones 3004-1105 e 0800 726 0505, opção 7, onde encontrarão ainda alternativas para renegociação de financiamento habitacional”.

Pacote de benefícios para pessoas físicas e empresas

“A CAIXA estruturou ações de alívio ao impacto do coronavírus, disponibilizando pausas de até duas prestações nos empréstimos comerciais de pessoas físicas. Reduziu as taxas de juros do empréstimo pessoal, do penhor e do crédito consignado. Ampliou o prazo do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS de 72 para 84 meses. Nas novas operações comerciais, implementou possibilidade de carência de até 60 dias. Os parceiros lotéricos também estão contemplados com medidas de apoio financeiro, como linhas de crédito com taxas reduzidas, pausa nas operações vigentes, condições diferenciadas de renegociação e flexibilizações nas regras de operação. Em todos os casos, os pedidos poderão ser realizados pelos canais digitais”.

Atendimento de serviços sociais essenciais nas agências – “A partir de segunda-feira (23), a capacidade operacional das agências físicas será centralizada no pleno funcionamento das salas de autoatendimento. No interior das agências, poderão ser realizados somente os seguintes serviços: saque INSS sem cartão; saque de Seguro Desemprego/Defeso sem cartão e senha; saque Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha; pagamento de Abono Salarial e FGTS sem cartão e senha; desbloqueio de cartão e senha de contas; e abastecimento e processamento de depósitos realizados nas máquinas de autoatendimento”.

Vale lembrar, por final, que a CAIXA manterá a abertura antecipada em 1 hora de 1.619 agências exclusivamente para os atendimentos de clientes de grupo de risco. A lista dessas unidades pode ser consultada no site www.caixa.gov.br/caixacomvoce/Paginas/default.aspx.

