‘Caixa De Contos’ Idealizado Pelo Núcleo Condão Presenteará Crianças Com Contos

O projeto natalino ‘Caixa de Contos’ idealizado pelo Núcleo Condão tem como intenção incentivar a literatura e tornar o momento de presentes um pouco diferenciado, utilizando as plataformas virtuais como principal ferramenta, já que 2020 foi um ano totalmente dependente da tecnologia.

‘Caixa de Contos’ tem como finalidade o envio de histórias natalinas para todas as famílias que tiverem interesse em participar, histórias que terão os filhos, sobrinhos ou netos como personagens principais. Um bom brinquedo é o sonho de toda criança, mas também receber uma história exclusiva como presente, é algo inusitado e pode ser divertido. “Cada criança terá sua própria história, onde elas serão os personagens principais, por isso é importante enviar o nome. Será uma adaptação de contos natalinos que já existem, enfatizando o verdadeiro espírito de natal e a importância de estar junto de quem a gente ama.” – Rafael Jorda, criador do Núcleo Condão.

Para quem tiver interesse em inscrever os filhos, netos, sobrinhos, etc, basta enviar na caixa de mensagens do Núcleo Condão o nome completo das crianças e uma forma de contato, pode ser o WhatsApp ou E-mail. Os nomes serão recebidos até dia 20 deste mês, e serão enviados no dia 24 de Dezembro para todos os interessados. Facebook: Núcleo Condão/ Instagram: @nucleocondao/ Whatsapp: (17) 99105-2738.

Ariane Pio

Da Reportagem Local