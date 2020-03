Caic Jovem Tem Inscrições Abertas Para Curso De Manicure E Pedicure

Aprender uma nova profissão ou uma segunda opção que traga renda nunca é demais na atual economia e tem muita mulher que é a principal mantedora de renda da família por isso na semana da mulher, a Prefeitura de Catanduva e o Senac estão com vagas abertas para o curso de manicure e pedicure. É uma oportunidade de capacitação e recolocação no mercado de trabalho.

Ao todo, são oferecidas 20 vagas para as aulas, que são gratuitas. Pré-requisitos ter mínimo de 18 anos e Ensino Fundamental completo.

As inscrições devem ser realizadas na sede do programa Caic Jovem. É necessário apresentar cópias de RG e CPF. As aulas serão ministradas no local, a partir do dia 4 de maio, com duração de aproximadamente quatro horas, no período da manhã.

O curso tem apoio das secretariais municipais de Educação e de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert). O programa Caic Jovem fica na avenida Francisco Agudo Romão Filho, s/n, no Solo Sagrado. Informações : (17) 3524-9944.

Manicure e Pedicure: O curso tem duração de 160 horas e prepara o profissional para atuar como manicure e pedicure, com técnicas específicas e habilidades da área, atendendo às normas de biossegurança. O curso estimula o aluno a planejar e gerir sua carreira.

Ariane Pio

Da Reportagem Local