CAIC Jovem Abre Vagas Gratuitas Para Educação de Jovens e Adultos

O CAIC Jovem está com inscrições abertas para cursos gratuitos de Educação de Jovens e Adultos (EJA). As vagas são voltadas aos maiores de 18 anos que não concluíram o ensino fundamental. O curso é totalmente gratuito, sem taxa de inscrição, matrícula e mensalidade. Serão ofertadas 30 vagas por sala.

As aulas on-line terão início no dia 10 de Agosto e foram organizadas para facilitar o acesso de jovens e adultos que precisam concluir seus estudos e para garantir o distanciamento social necessário para prevenir a propagação do novo coronavírus. Para acompanhar as atividades remotamente, os estudantes precisam estar cientes de que será necessário possuir computador ou dispositivo móvel com acesso à Internet. Não há pré-requisitos para a participação.

Informações sobre transferências e matrículas devem ser obtidas pelo telefone (17)3525-0645.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

