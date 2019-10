Caged Divulga Que Foram Criados 992 Vagas De Emprego Em Catanduva Este Ano

O Caged – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério da Economia, divulgou dados a respeito de Catanduva. De janeiro a setembro deste ano, a cidade apresentou o saldo positivo de 992 empregos formais em comparação às demissões (9.889 contra 8.897).

Em setembro foram gerados 28 novos postos de trabalho (saldo é resultado de 853 contratações e 825 demissões). Comparando os meses de setembro de 2018 com o de 2019, vemos um crescimento ainda mais notório. No ano passado, o mês foi fechado com um saldo negativo de -35 (937 demissões contra 902 contratações).

Em primeiro lugar no número de contratações, de acordo com a tabela desses primeiros nove meses, está o setor de serviços, com 424 empregados no saldo positivo (3.024 contra 2.625). Em seguida, aparece a agropecuária, com 366 (613 e 247), e em terceiro, a indústria de transformação, com 102 (2.250 contra 2.148).

A administração pública tem 101 empregos formais até o momento, enquanto que a construção civil soma 32, e o serviço de utilidade pública, oito. Apenas um setor teve resultado negativo, o comércio, com 41 postos de trabalho eliminados.

Os nove primeiros meses de 2018 tiveram 660 empregos formais, no ano anterior foram 477. Em 2016, o resultado foi de 311 desligamentos, enquanto que em 2015 foram 1.150 baixas. Em 2014, foram 504 empregos gerados e, em 2013, 648.

“Estamos chegando à marca de 1.000 vagas de trabalho criadas em Catanduva no ano e isso é relevante. São 1.000 salários a mais para sustentar famílias e estimular a nossa cadeia produtiva, incluindo o comércio. Esperamos continuar nesse ritmo para solucionar o problema de quem está a procura de uma oportunidade no mercado”, comemora o secretário de Desenvolvimento, Fabio Rinaldi Manzano.

