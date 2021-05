Caged: Catanduva Fecha Mês de Abril Com Saldo Negativo de Empregos

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado na quarta-feira, dia 26, Catanduva encerrou o mês de Abril com saldo negativo de empregos.

O municipio registrou, segundo o painel, 1.217 demissões, contra 1.065 contratações.

O resultado negativo maior o setor de Serviços, foram 550 contratações e outros 623 desligamentos. De acordo com a tabela, o setor é o que acumula mais empregados em Catanduva. São ao todo 16.284 trabalhadores na área.

Em seguida, com desempenho negativo foi a Construção, com 84 contratações mediante 161 desligamentos. Logo abaixo está o Comércio, com 226 contratações e 251 demissões.

Logo depois vem a Indústria, que em Abril contratou 177 e demitiu 180. O setor Agropecuário foi o que menos demitiu. De acordo com o painel foram 28 contratações e 2 desligamentos.

Seguro-Desemprego

O número de pedidos de seguro-desemprego aumentou 51,1% em Catanduva. De Janeiro a Abril foram 2.386 solicitações do benefício no ano passado, contra 3.606 em 2021. Os dados são da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local