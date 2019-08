“Café Com Solidariedade” Pede Doações Para Ajudar O “Hospital Do Amor”

“Pedimos apoio a todos para doarem um pacote de café ao Hospital do Amor”

O Imes Catanduva realiza mais uma edição da campanha “Café com Solidariedade”, com o objetivo de arrecadar pacotes de café para o Hospital de Câncer de Barretos, o “Hospital do Amor”. A ação, que existe desde 2013, ocorre até o dia 9 de setembro, em parceria com empresas, lojas e escolas de Catanduva e região, que estão com pontos de coleta.

Ao todo são cinco locais de arrecadação, dentre eles a secretaria do Imes, Koisarada, Faster Printer, Espaço Fibras e Wizard.

“Pedimos apoio a todos para doarem um pacote de café ao Hospital do Amor, um gesto simples, porém significativo. No final deste mês, receberemos a visita do Sr. Henrique Prata, gestor do hospital, e como forma de agradecimento pela sua presença mandaremos nossa contribuição diretamente para ele”, comentou o ex-aluno de Ciências Contábeis do Imes Guilherme Baldon, que é um dos articuladores e criadores do projeto.

História do Hospital de Barretos- Na década de 1960, o único centro especializado para tratamento de câncer situava-se na capital do estado de São Paulo e os pacientes que apareciam no Hospital São Judas de Barretos com a doença, eram, em sua maioria, previdenciários de baixa renda, com alto índice de analfabetismo. Por isso, tinham dificuldades de buscar tratamento na capital, por falta de recursos, receio das grandes cidades, além da imprevisibilidade de vaga para internação.

Em 27 de novembro de 1967, foi instituída a Fundação Pio XII e, conforme memorando 234, de 21 de maio de 1968, assinado pelo Dr. Décio Pacheco Pedroso, diretor do INPS, passou a atender pacientes portadores de câncer.

Este pequeno Hospital contava com apenas quatro médicos: Dr. Paulo Prata, Dra. Scylla Duarte Prata, Dr. Miguel Gonçalves e Dr. Domingos Boldrini. Eles trabalhavam em tempo integral, dedicação exclusiva, caixa único e tratamento personalizado. Filosofia de trabalho que promoveu o crescimento da Instituição.

Devido à grande demanda de pacientes e ao velho e pequeno hospital não comportar todo crescimento, o Dr. Paulo Prata, idealizador e fundador, recebeu a doação de uma área na periferia da cidade e propôs a construção de um novo Hospital que pudesse responder às crescentes necessidades.

No ano de 1989, Henrique Prata, filho do casal de médicos fundadores do hospital, abraça a ideia do pai e com a ajuda de fazendeiros da cidade e da região realiza mais uma parte do projeto. O pavilhão Antenor Duarte Villela, onde, hoje, funciona uma parte dos ambulatórios do novo hospital, é inaugurado em 6 de dezembro de 1991.

Ariane Pio

Da Reportagem Local