Cães e Gatos Também São Acometidos Pelo Câncer de Próstata, Alerta Veterinária

Assim como o Outubro Rosa redobra os cuidados que as mulheres precisam ter com sua saúde – principalmente, o autoexame das mamas, o Novembro Azul chama a atenção para que os homens se previnam quanto ao câncer de próstata. O que muita gente não sabe é que os animais de estimação também podem ser atingidos pela doença. Os animais mais afetados são os cães (de meia idade e/ou idosos) não castrados.

Segundo a médica veterinária Melissa Bolzan Bueno, a hiperplasia prostática benigna, se não for tratada e o animal apresentar um quadro de prostatite recorrente, pode se transformar em um tumor maligno.

“O tratamento efetivo é a cirurgia, removendo a próstata e os linfonodos regionais, evitando metástase em outros órgãos, principalmente a pulmonar. É um câncer que precisa ser diagnosticado rapidamente”, explica.

A incidência de casos da doença é menor que o câncer de mama. Atualmente, 10% dos cães que chegam a clinica têm câncer de próstata. O índice é ainda menor em gatos.

O tutor precisa ficar atento aos seguintes sinais: dificuldade para urinar; ausência de urina sangue na urina; dificuldade para defecar; sangue nas fezes; fezes finas, parecidas com fitas e dor para fazer xixi ou cocô. “O diagnóstico é feito através da palpação retal, exames de sangue e de imagem (ultrassom abdominal)”, informa a profissional.

A castração é a melhor forma de prevenir o câncer de próstata em animais. É importante que ela seja feita quando o animal é ainda jovem. Isso porque ela pode impedir a produção excessiva de hormônios. Com isso, o tecido prostático não poderá se desenvolver, levando ao eventual crescimento da próstata e/ou à formação de tumores. “Os tutores que relutam em fazê-la ou que os animais vêm de outros centros de tratamento, chegam com tumor em testículo e em próstata. É ideal que sejam realizados também os exames de rotina e avaliação da próstata, caso o cão já seja idoso e não tenha sido castrado”, finaliza.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local