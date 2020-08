Cadastro Positivo Passará A Receber Dados Dos Consumidores De Energia Elétrica

A ABRADEE reúne 41 concessionárias de distribuição de energia elétrica, atuantes em todas as regiões do país e que, juntas, são responsáveis pelo atendimento de 99,8% dos consumidores brasileiros.

As concessionárias estatais e privadas de distribuição de energia elétrica vão passar a fazer parte do Cadastro Positivo.

A adesão do setor foi formalizada na terça-feira (18), por meio de memorando de entendimento assinado entre Marcos Madureira, presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE), e o presidente da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC), Elias Sfeir.

Com essa adesão, a energia elétrica é um dos serviços públicos mais universalizados, atingindo mais de 200 milhões de pessoas.

Segundo estudo realizado pelo setor de birôs de crédito, a entrada das informações das concessionárias de energia elétrica no Cadastro Positivo é fundamental para endereçar a inclusão de aproximadamente 23 milhões de brasileiros, ou 25% da população desbancarizada do país, impulsionando o mercado de crédito. Muitas pessoas, embora paguem regularmente a conta de serviços continuados, como o de energia elétrica, são excluídas do mercado de crédito por falta de informações suficientes para uma avaliação de crédito.

“O Cadastro Positivo deverá tornar a conta de energia um instrumento de cidadania ainda mais ampliado, na medida em que o histórico de pagamentos da fatura de energia estará inserido na composição de informações do Banco Central para permitir que esses dados sejam úteis na concessão de empréstimos e produtos financeiros. A fatura cidadã, para muitos brasileiros, será o instrumento de garantia de crédito no sistema financeiro”, observa Marcos Madureira, presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE).

A adesão dos distribuidores de energia compreende a terceira onda de compartilhamento de informações com os birôs de crédito operadores do banco de dados do Cadastro Positivo (Boa Vista, Quod, Serasa e SPC). A primeira incluiu as instituições financeiras, seguidas pelas empresas de telecomunicações.

A entrada dos dados das distribuidoras no sistema deve variar entre cada concessionária e dependerá do prazo individualizado de acordo com a necessidade e maturidade sistêmica de cada empresa para adequação das medidas de segurança no envio e recebimento dos dados, de ponta a ponta. Mas a estimativa é de que este processo dure, em média, seis meses.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook