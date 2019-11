Cadastro Positivo Já Começa A Funcionar No Brasil

Começarou ontem (11), o compartilhamento de aproximadamente 100 instituições financeiras, incluindo os cinco maiores bancos de varejo do país, com os gestores do chamado Cadastro Positivo as informações dos consumidores. Empresas de proteção ao crédito como o SPC Brasil, Serasa, Boa Vista Serviços e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) são alguns desses gestores.

No Cadastro Positivo, todos os brasileiros que possuem operações de crédito ou contas de consumo serão incluídos automaticamente em um banco de dados, sem necessidade de inscrição. Porém, o sistema permitirá que os clientes entrem em contato para solicitarem a retirada de suas informações do banco de dados.

Além disso, o SPC afirma que apesar de a abertura do Cadastro Positivo ser automática, os consumidores receberão um aviso, seja por e-mail, SMS ou correspondência, no prazo de 30 dias, avisando sobre a inclusão de suas informações.

A expectativa do SPC é de que neste primeiro momento esse banco de dados tenha informações de aproximadamente 110 milhões de inscritos.

A expectativa é de que até a próxima terça-feira (19), todos os clientes das principais instituições financeiras do país, que possuem operações de crédito, já estejam com o seu Cadastro Positivo aberto. Esse número ainda deve crescer, já que nas próximas fases empresas de telefonia, prestadoras de serviços (como água, luz e gás) e o setor varejista também devem compartilhar informações de pagamento, o que fará com que o Cadastro Positivo agregue também a população não bancarizada.

Ariane Pio

Da Reportagem Local