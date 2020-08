Cadastro Para Artistas E Espaços Culturais Termina Na Segunda-Feira

Para aqueles que ainda não realizarão cadastro a Prefeitura de Catanduva reforça a importância do cadastramento de artistas, técnicos, agentes e demais profissionais da cultura, ou responsáveis por espaços artísticos, para o início da implantação do Sistema de Indicadores Culturais da cidade. O período de cadastro termina na segunda-feira (10).

O cadastro também é fundamental para aplicação da Lei de Emergência Cultural, a chamada Lei Aldir Blanc, que poderá garantir auxílio financeiro aos profissionais da área, que estão impossibilitados de trabalhar por conta da pandemia e assim, realizar um mapeamento do setor.

O cadastro é feito pela internet, no site: www.catanduva.sp.gov.br/cultura/cadastro. Para os artistas que não possuem computador em casa, o formulário poderá ser preenchido na Estação Cultura, localizada na rua Rio de Janeiro, nº 100, mediante agendamento prévio pelo telefone (17) 3531-5100. No caso do atendimento presencial, o uso de máscaras é obrigatório.

As informações que serão repassadas por cada profissional passarão por análise e validação pelo Comitê Gestor de Cultura, que possui membros do Conselho Municipal de Política Cultural.

Esse cadastro faz parte das exigências previstas em lei para artistas e espaços que desejam pleitear os recursos, mas não pressupõe a garantia ou obrigatoriedade de contratação para as atividades culturais no município, que permanece respeitando o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

A Secretaria de Cultura aguarda a regulamentação da Lei de Emergência Cultural, que destinará R$ 834.356,46 da União para os artistas catanduvenses. Todos os detalhes do chamamento estão disponíveis no site da Prefeitura de Catanduva. Informações: (17) 3531-5100 ou cultura@catanduva.sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook