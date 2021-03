Cadastro no Caixa Tem Deve Ser Atualizado Para Pagamento do Auxílio Emergencial 2021

O governo brasileiro deverá liberar quatro parcelas do auxílio emergencial ainda neste primeiro semestre de 2021. Todos os correntistas que têm direito ao benefício precisam atualizar seus cadastros pelo Caixa Tem. É provável que essas atualizações se tornem obrigatórias para que os repasses sejam futuramente transferidos.

O cadastro já começou desde do dia 14 de março e o pagamento para quem nasceu no mês de janeiro começou a ser pago na última quinta-feira (18).

O objetivo da Caixa Econômica Federal (CEF) é de evitar possíveis fraudes nos pagamentos das novas parcelas. Os beneficiários que não atualizarem seus cadastros, na primeira etapa, terão o direito de receber o auxílio emergencial 2021. Entretanto, a regra poderá mudar nos próximos meses e a atualização pode virar exigência para garantir o dinheiro.

A Caixa Econômica Federal (CEF) explicou que o procedimento poderá ser feito pelo celular. Assim, os correntistas não terão a necessidade de comparecer nas agências bancárias. Veja como atualizar o cadastro no Caixa Tem: Acesse o aplicativo em seu celular. Ele está disponível para dispositivos móveis com versão para Android e iOS; Toque na opção “Atualize Seu Cadastro”; Clique em “próximo” e, após, leia os termos e condições sobre a política de privacidade; Feito isso, toque em “li e concordo” e, em seguida, na opção “quero ser Cliente Top”; Complemente as informações do seu cadastro. Caso exista algum dado antigo ou incorreto, corrija-o; Em seguida, informe os dados de renda e patrimônio; Envie a documentação solicitada pelo aplicativo; Finalize a atualização do cadastro e aguarde a análise. Para evitar fraudes, a instituição bancária deverá pedir os seguintes itens pelo aplicativo Caixa Tem: Foto do documento pessoal (RG ou Carteira Nacional de Habilitação); Foto do beneficiário segurando o próprio documento de identidade.

Ariane Pio

Da Reportagem Local