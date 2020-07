Cadastramento de Profissionais da Cultura Para Lei Aldir Blanc Tem Início

Um cadastramento de profissionais da cultura tem início hoje em Catanduva. O objetivo é utilizar informações obtidas nos cadastros para a aplicação da Lei de Emergência Cultural batizada de Lei Aldir Blanc e também para início do Sistema de Indicadores Culturais, segundo a prefeitura de Catanduva.

O cadastro deverá ser feito de forma voluntária e gratuita até o dia 10 de agosto por meio do site www.catanduva.sp.gov.br/cultura/cadastro. Para quem não tem acesso à internet, o formulário poderá ser preenchido na Estação Cultura, situada na rua Rio de Janeiro, nº 100, mediante agendamento prévio pelo telefone (17) 3531-5100.

Será obrigatório o uso de máscaras e a adoção de medidas de higienização a fim de evitar qualquer contágio pelo novo coronavírus nos cadastros feitos pessoalmente.

Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, registros serão validados pelo Comitê Gestor de Cultura, que conta com membros do Conselho Municipal de Política Cultural. “Essa etapa é uma das exigências da lei para artistas e espaços que desejam pleitear os recursos, mas não pressupõe a garantia ou obrigatoriedade de contratação para as atividades culturais no município, que deverá respeitar os termos dispostos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993”.

Ainda segundo a assessoria, a Secretaria de Cultura continua aguardando a regulamentação da Lei Aldir Blanc, que prevê repasse de R$ 3,6 bilhões da União para trabalhadores da cultura de todo o país. Além disso, espera também a abertura da Plataforma + Brasil para envio dos dados. A publicação com os detalhes do chamamento está disponível na edição desta quinta-feira, 23, da Imprensa Oficial (www.govbrdioenet.com.br/list/catanduva).

Outras informações, dúvidas e esclarecimentos podem ser feitos pelo email cultura@catanduva.sp.gov.br ou pelo telefone (17) 3531-5100.

O Presidente Jair Bolsonaro sancionou há três semanas a lei que institui auxílio financeiro estados, municípios e Distrito Federal, responsáveis pela aplicação dos recursos.

O texto prevê o pagamento de três parcelas de um auxílio emergencial de R$ 600 mensais para os trabalhadores da área cultural, além de um subsídio para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas e organizações comunitárias. Esse subsídio mensal terá valor entre R$ 3 mil e R$ 10 mil, de acordo com critérios estabelecidos pelos gestores locais.

Em contrapartida, após a reabertura, os espaços beneficiados deverão realizar atividades a alunos de escolas públicas, prioritariamente, ou para a comunidade, de forma gratuita. Não poderão receber o benefício espaços culturais criados pela administração pública de qualquer esfera, bem como aqueles vinculados a grupos empresariais e espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S.

Trabalhadores do setor cultural e microempresas e empresas de pequeno porte também terão acesso a linhas de crédito específicas para fomento de atividades e aquisição de equipamentos e condições especiais para renegociação de débitos, oferecidas por instituições financeiras federais. De acordo com a lei, poderão ser realizados editais, chamadas públicas e prêmios, entre outros artifícios, para a manutenção e o desenvolvimento de atividades de economia criativa e economia solidária, cursos, manifestações culturais, produções audiovisuais, bem como atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou por meio de plataformas digitais. Enquanto perdurar a pandemia de covid-19, a concessão de recursos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), dos programas federais de apoio ao audiovisual e demais políticas federais para a cultura deverão priorizar o fomento de atividades que possam ser transmitidas pela internet, por meio de redes sociais e plataformas digitais ou meios de comunicação não presenciais. Os recursos de apoio e fomento também poderão ser adiantados, mesmo que a realização das atividades somente seja possível após o fim das medidas de isolamento social.

