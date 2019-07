Cachorrinha Resgatada Pelos Bombeiros Tem Final Feliz

Na tarde de ontem (30) por volta das 13h a equipe da Estação de Bombeiros de Novo Horizonte foi acionada devido um animal estaria preso na galeria de escoamento de água. Segundo informações não se sabe de quantos dias do a cadelinha poderia estar naquele local. Os bombeiros informaram que populares teriam ouvido gemidos vindos da galeria, quando ao ver do que se tratava visualizaram a cachorrinha.

A equipe dos bombeiros foi avisada e quando chegaram ao local precisaram fazer uso de ferramenta hidráulica de corte para cortar os vergalhões da galeria. Segundo o Sargento Parisi o bichinho estava muito assustado.

Após cortarem os vergalhões dois bombeiros adentraram à galeria para o resgate da cadelinha que estava bem debilitada.

Animal foi levado pela equipe até uma clínica veterinária local para os devidos tratamentos. “Ainda bem que com ajuda da população conseguimos resgatar e dar um final feliz para a cadelinha. Cada resgate é sempre uma novidade, nunca um caso é igual ao outro, e todos nos ensinam algum detalhe a mais, permitindo evoluir nesta tarefa – que não é fácil – contribuindo para um mundo melhor a cada vida salva.” finaliza o Sargento Parisi.

Em Catanduva, no dia 20 deste mês o Corpo de Bombeiros também ajudou uma cachorrinha com 10 filhotes ainda mamando abandonados num matagal no final da Rua XV de Novembro. Os filhotes e a mãe foram resgatados e encaminhados para uma pessoa que se prontificou em cuidar, mas ficou em aberto para as pessoas interessadas em adotar os filhotes depois de desmamar procurassem os bombeiros para adoção.

Ariane Pio

Da Reportagem Local