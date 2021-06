Uma carreata percorreu o centro de Catanduva, na tarde desta quinta-feira, 24, e se concentrou na Praça da República.

Motoristas promoveram um buzinaço para pedirem a saída do Dr Ricardo Santaella, do Comitê da Saúde. Vereadores defendem a substituição do médico por causa de “ideologias políticas”. Catanduvenses que participam do ato querem um novo Comitê, formado por especialistas.

