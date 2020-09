Buffets e Salões de Festas Podem ‘Virar’ Restaurantes, Segundo Novo Decreto

Novo decreto publicado pela prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes, no final da tarde de ontem, permite que buffets, salões de festas, casa de música, discotecas e similares que tenham licença de funcionamento para “local de reunião” poderão exercer como comércio de alimentação com consumo no local, enquanto sua atividade principal estiver suspensa por conta do Plano São Paulo.

Até ontem, esses estabelecimentos deveriam ser mantidos fechados, sem atividade por conta das regras do Plano São Paulo. Em alguns casos, alguns proprietários de estabelecimentos do ramo optaram, desde o início da pandemia, em realizar refeições e atuar com o delivery.

Agora, seguindo as determinações, poderão manter o consumo no local, desde seja reservado para os frequentadores locais ao ar livre ou em áreas arejadas, o distanciamento entre mesas e cadeiras e ocupação máxima limitada a 40% do local.

A partir de sábado, os buffets e salões de festas também poderão funcionar com o consumo no local até às 22 horas, assim como demais bares, lanchonetes e restaurantes (Leia matéria em Cidades Capa).

A prefeitura também permitiu que mesas e cadeiras possam ser colocadas em calçadas, respeitando o limite para que o pedestre possa utilizá-la.

Karla Konda

Editora Chefe