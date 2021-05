Bruno Canaan é Novo Mister Rodeio Brasil 2021 Com Live Festiva Pelos 10 Anos do Concurso

Os 10 anos do Concurso Mister Rodeio Brasil foi celebrado no sábado (15), de maneira online, direto de Barretos, com a participação de vencedores de edições passadas, coordenadores de candidatos e os misteres que foram aclamados nesta edição especial do certame. A data do dia 15 foi escolhida por ter sido este o dia em que fora eleito o primeiro Mister Rodeio Brasil, em 2011.

Sem a participação de pessoas no estúdio, o criador e diretor do concurso, o técnico em Gestão com ênfase em rodeio e jornalista, Milton Figueiredo, apresentou vídeos com imagens das edições de 2011 a 2019, conversou com Marcus Duarte – Mister Rodeio Brasil 2015, direto de Fortaleza/CE, Paulo César Martimiano – Mister Cowboy Brasil 2017, que estava em Sertãozinho/SP, e Cristian Boldness – Mister Brasil Sertanejo 2019-2020, que mesmo estando em Barretos participou por vídeo chamada. Ambos representaram os participantes e vencedores das nove edições do concurso.

Os coordenadores de misters e misses, Ivana Maria (São Simão), e Ewerton Carreira (Pirangi) também participaram da comemoração recordando momentos das edições anteriores.

O último Mister Rodeio Brasil eleito de forma tradicional em 2019, Oséias Alexandre, direto de Catanduva, fez a sua despedida virtual. Em seu discurso disse que foi uma experiência incrível vencer o concurso.

Gabriel Vetuche, da cidade de Matão, foi aclamado Mister Cowboy Brasil 2021. O garoto é digital influencer, ator e competidor da Prova de Três Tambores. Cabe a ele homenagear, nesta nova realidade por conta da pandemia da Covid-19, todos os competidores de modalidades do rodeio.

Para ostentar o título de Mister Brasil Sertanejo 2021 foi aclamado Guilherme Lanza, cantor sertanejo que mora na cidade de Pirangi, com a missão de alegrar e homenagear os músicos nas redes sociais do concurso com seu talento musical.

E após muito suspense, foi revelado o escolhido para ser o Mister Rodeio Brasil 2021: Bruno Canaan. O modelo, ator, educador físico e digital influencer é de Betim/MG. Ficou conhecido após participar e vencer, em 2016, o “Jogo da Sedução”, reality show apresentado por Otávio Mesquita na Band. Concorreu ao título que agora ostenta nos anos de 2011 e 2013.

A live, gravada nos estúdios da Atitude TV em Barretos, com o apoio cultural de Os Independentes – a grife oficial do rodeio, está disponível no canal do YouTube do Miss e Mister Rodeio Brasil e página do Facebook do Mister Rodeio Brasil. Informações Márcio Costa organizador Miss & Mister Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local