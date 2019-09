Brinquedos E Aparelhos Estão Quebrados no Parque Papa João Paulo II

Alguns frequentadores reclamaram do estado que os brinquedos e aparelhos de ginástica se encontram no Parque Papa João Paulo II, no Aeroporto. Os usuários reclamam que os brinquedos como escorregador, balanço, gangorra e outros estão quebrados, faltando peças e como são de madeiras alguns estão inapropriados para as crianças brincarem.

O escorregador está com parte de madeira solta deixando em dúvida a confiabilidade das crianças descerem escorregando nele e não se machucando. Segundo as informações desses frequentadores, o recinto que os brinquedos ficam está aparecendo muito os pedaços de plásticos que seguram a areia atrapalhando as crianças brincarem ou correrem na areia sem tropeçar.

Já os equipamentos de ginástica existem muitos deles que estão quebrados ou faltando peças, mas ainda tem muitas pessoas que utilizam mesmo estando com poucos aparelhos adequados. Tentamos contato com a prefeitura que nos respondeu que a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, por conta da mobilização do projeto Cidade Limpa, todas as equipes estiveram auxiliando nos serviços, inclusive com o rescaldo (retorno aos bairros para checar se não há nenhum material nas calçadas das residências). Na próxima semana, as equipes estarão no local citado pela reportagem, retirando os brinquedos danificados para reparos. Assim que o serviço for finalizado, os aparelhos retornam à praça. Reforçamos a importância da população relatar os atos de vandalismo registrados na cidade, tanto pelo aplicativo Ouvidora Catanduva ou pelo 0800-772-9152. .

Lembrando que o local é frequentado ativamente por crianças e pessoas na prática do esporte faz dali um dos poucos lugares de lazer da cidade.

Ariane Pio

Da Reportagem Local