Briga em Bar Resulta em Facada na Noite de Natal em NH

Enquanto muitos aproveitavam a noite de Natal em companhia da família, a Polícia Militar de Novo Horizonte foi acionada para atender uma ocorrência de briga em um bar. Um homem de 40 anos acabou ferido por uma faca.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que socorreu o homem esfaqueado, a vítima teria se desentendido com outro homem e foi atingida por duas facadas. Uma na barriga e outra no braço.

A briga foi registrada na véspera de Natal em um bar no Bairro Jardim Falcão em Novo Horizonte.

O homem ferido passou por atendimentos para conter a hemorragia no local e posteriormente foi levado para a Santa Casa de Novo Horizonte. Ele passou por uma cirurgia e permanecia internado.

O suspeito de aplicar o golpe com uma faca não foi localizado pela Polícia. O permanece sendo investigado.

Karla Konda

Editora Chefe